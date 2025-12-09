กรมปศุสัตว์ส่งทีมลำเลียงอาหารสัตว์ให้ผู้ประสบภัยด้านปศุสัตว์จากผลกระทบสู้รบชายแดน

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ส่งทีมเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมกันลำเลียงอาหารสุนัข-แมว จำนวน 8,000 กิโลกรัม อาหารโค จำนวน 1,000 กิโลกรัม กรงสุนัข-แมว จำนวน 50 กรง เพื่อส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยด้านปศุสัตว์ จากผลกระทบการสู้รบชายแดนไทย–กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี สุรินทร์ และสระแก้ว
ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อให้การสนับสนุนและตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ตามแผนเผชิญเหตุอุบัติภัยด้านปศุสัตว์ ที่กรมปศุสัตว์กำหนดไว้ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้เลี้ยงสัตว์ให้ได้มากที่สุด
