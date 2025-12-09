xs
โฆษก ทอ.ยันมุ่งเป้าโจมตีทางทหาร โต้ปฏิบัติการกัมพูชา หนุน ทบ.-ทร.ป้องอธิปไตยไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พลอากาศโท จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย โฆษกกองทัพอากาศ แถลงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา วันนี้ (9 ธ.ค.68) ว่า ปฏิบัติการทางอากาศของกองทัพอากาศ มุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายทางการทหาร ตอบโต้ปฏิบัติการของกัมพูชาที่โจมตีฝ่ายไทยก่อน โดยการกำหนดเป้าหมายเป็นการวางแผนร่วมกัน ระหว่างกองทัพอากาศ กองทัพบก และกองกำลังสุรนารี ซึ่งกำหนดเป้าหมายที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจ

ทั้งนี้ การโจมตีเป้าหมาย กองทัพอากาศจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนกว่ากัมพูชาจะยุติความพยายามในการกระทำที่เป็นภัยคุกคาม ต่อกองกำลังของเรา รวมถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

นอกจากนี้ กองทัพอากาศจะให้การสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังสุรนารี กองกำลังบูรพา และกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด ของทั้งกองทัพบก, กองทัพเรือ เป็นการปฏิบัติการร่วมของทั้ง 3 เหล่าทัพ เพื่อปกป้องอธิปไตยของไทย