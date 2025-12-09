รบ.เดินหน้าปฏิบัติการทางทหารทุกกรณี - อพยพ ปชช.ไปยังศูนย์พักพิงที่ดีที่สุด

นายสิริพงศ์ อัครสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (9 ธ.ค.) ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แจ้งให้ที่ประชุม ครม. ทราบถึงแถลงการณ์เมื่อวานนี้ ที่ประชุม สมช. มีมติยืนยันว่า รัฐบาลจะดำเนินการตามมติ สมช. จะปฏิบัติการทางทหารในทุกกรณีตามเงื่อนไขของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และให้มีการปฏิบัติการทางทหารในเรื่องอื่นตามความจำเป็น โดยนายกรัฐมนตรี มอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนที่ต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงให้ดีที่สุด ทั้งอาหาร น้ำดื่ม ความเป็นอยู่ ความปลอดภัย ทางการแพทย์
ทั้งนี้ มีนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.ท. อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม อยู่ในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย
นอกจากนั้น ยังให้กระทรวงมหาดไทยและ ปภ. เตรียมการเรื่องงบประมาณเยียวยาประชาชนที่ต้องอพยพจากที่อยู่อาศัยตามหลักเกณฑ์เดิม เพื่อให้มีความพร้อมและโอนเงินได้ อย่าให้เกิดความล่าช้าให้กระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้สื่อสารข้อมูลหลัก ประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและถูกต้อง
