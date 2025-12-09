xs
ราคาทองครั้งที่ 9 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 63,900 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2568 ครั้งที่ 9 เวลา 14:26 น. ราคาลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 63,000.00 บาท ขายออกบาทละ 63,100.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 61,746.68 บาท ขายออกบาทละ 63,900.00 บาท