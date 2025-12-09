xs
ราคาทองคำครั้งที่ 8 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 63,950 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 13.38 น. ครั้งที่ 8 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 63,150.00  บาท รับซื้อบาทละ 63,05.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 63,950.00 บาท รับซื้อบาทละ 61,792.16 บาท