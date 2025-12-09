ปณท.เปิดรับบริจาคสิ่งของส่งช่วยผู้ประสบภัยชายแดนไทย–กัมพูชา

ไปรษณีย์ไทยเปิดรับบริจาคสิ่งของส่งช่วยผู้ประสบภัยชายแดนไทย–กัมพูชา
ตั้งแต่วันนี้ – 19 ธันวาคม 2568
สิ่งของที่รับบริจาค ได้แก่
-ยากันยุง
-อาหารแห้ง / บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป / ปลากระป๋อง
- กาแฟสำเร็จรูป
- เสื้อผ้า–ถุงเท้า–กางเกงใน–เสื้อกันหนาว–ผ้าห่ม
-ของใช้จำเป็นอื่น ๆ
- งดส่งของเหลว เช่น น้ำดื่ม นมกล่อง
ทั้งนี้ ส่งได้ที่ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ
โดยน้ำหนักไม่เกิน 5 กก./กล่อง ไม่เสียค่าฝากส่ง โดยยกเว้นไปรษณีย์อนุญาต / ร้านไปรษณีย์ / EMS Point
จุดรับบริจาคปลายทางในพื้นที่ชายแดน
• ตู้ ปณ. ศูนย์อพยพเหตุไทย – กัมพูชา สระแก้ว 27000
• ตู้ ปณ. ศูนย์อพยพเหตุไทย – กัมพูชา บุรีรัมย์ 31000
• ตู้ ปณ. ศูนย์อพยพเหตุไทย – กัมพูชา สุรินทร์ 32000
• ตู้ ปณ. ศูนย์อพยพเหตุไทย – กัมพูชา ศรีสะเกษ 33000
• ตู้ ปณ. ศูนย์อพยพเหตุไทย – กัมพูชา อุบลราชธานี 34000