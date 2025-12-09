รมว.ดีอี สั่งใช้เทคโนโลยี AI ช่วยวิเคราะห์ข่าวปลอม- ข้อมูลบิดเบือนมากยิ่งขึ้น

นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ตามที่สแกมเมอร์ใช้ช่องทางข่าวปลอม ข้อมูลบิดเบือน เพื่อหลอกลวงประชาชน และสร้างความตื่นตระหนก มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ตนได้มอบหมายให้ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (Anti-Fake News Center) หรือ AFNC เร่งบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานในเชิงรุก เพื่อยกระดับการสกัดกั้นข่าวปลอมที่แพร่กระจายในสังคม
ทั้งนี้ จากสถานการณ์ที่มีการเผยแพร่ข่าวปลอมในสังคมอย่างรวดเร็ว AFNC จำเป็นที่จะต้องดำเนินการเชิงรุก โดยการใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข่าวปลอม ข้อมูลบิดเบือนมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งวางแผนคาดการณ์ข่าวปลอมที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ และดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการเตือนประชาชนให้รับรู้ ก่อนที่จะมีข่าวปลอมในเรื่องนั้นแพร่กระจาย
นอกจากนี้ AFNC จำเป็นต้องมีบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีข้อมูลการประสานงานตรวจสอบข่าวปลอมร่วมกัน เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูล สถิติข่าวปลอมที่มีการเผยแพร่ไปแล้ว ซึ่งจะทำให้ AFNC สามารถแจ้งเตือนข่าวปลอมได้อย่างทันท่วงที
ขณะเดียวกันการใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์ข้อมูลข่าวปลอมจากระบบจัดเก็บ จะทำให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานปิดกั้นช่องทางการเผยแพร่ และสามารถส่งเป็นหลักฐานให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) สามารถดำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่ข่าวปลอมได้
“จากสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งพบว่ามีข่าวปลอม ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นจำนวนมาก AFNC จึงต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น เพื่อสกัดยับยั้งการเผยแพร่ข่าวปลอมที่จะออกไปสู่สังคม ไม่ใช่แค่การตั้งรับรอให้ข่าวปลอมเกิดขึ้นก่อนเท่านั้น แต่จะต้องนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยประเมิน คาดการณ์ข่าวปลอมที่จะเกิดขึ้น เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้รู้เท่าทัน และเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงที ด้านกรณีที่มีกระแสข่าวว่า แฮกเกอร์กัมพูชา เตรียมทำสงครามไซเบอร์นั้น ตนได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว พร้อมเฝ้าระวังระบบความมั่นคงปลอดภัยอย่างเต็มที่” นายไชยชนก กล่าว
หากประชาชนพบข่าวน่าสงสัย ข้อมูลบิดเบือน สามารถแจ้งเบาะแส และตรวจสอบข่าวปลอมได้ที่ โทรสายด่วน 1111 ต่อ 87 (24 ชม.)