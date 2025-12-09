xs
xsm
sm
md
lg

"ปานเทพ"เผย ทร.ถล่มทำลายสถานีแอนตี้โดรนคาสิโนเมืองทมอดา -ขับไล่ทหารเขมรแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เยี่ยม!
กองทัพเรือถล่มทำลายสถานีแอนตี้โดรนคาสิโนเมืองทมอดา ตรงข้าม จ.ตราด และขับไล่ทหารเขมรแล้ว