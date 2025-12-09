xs
"อดีต ส.ว.สมชาย"หนุนกองทัพไทยเปิดยุทธการทางทหารเต็มรูปแบบให้กัมพูชาสิ้นศักยภาพสงครามตลอดไป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (สว.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ร่วมส่งกำลังใจ และสนับสนุนกองทัพไทยเปิดยุทธการทางทหาร เต็มรูปแบบจัดหนัก ให้กัมพูชาสิ้นศักยภาพสงครามตลอดไป

#รบให้จบในรุ่นเรา