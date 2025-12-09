"ตรีนุช"เผยเจรจาไดกิ้นยุติแล้ว ยอมจ่ายโบนัส -เปลี่ยนให้ทองเป็นเงิน 5 หมื่น

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า หลังจากที่ดิฉันได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างโรงงานไดกิ้นและสหภาพแรงงานฯ ให้หาทางออกร่วมกัน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจ้างงานนั้น
เมื่อคืนนี้ กว่า 12 ชั่วโมงของการเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน 5 ข้อนี้ค่ะ
1. บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2568 ในอัตรา 7 เดือน พร้อมเงินเพิ่ม 12,000 + 3,000 บาท
2. สวัสดิการรางวัลสถิติการทำงานต่อเนื่อง 10 ปีขึ้นไป เปลี่ยนระบบการจ่ายจากทองคำ 3 บาท เป็นการจ่ายด้วยเงิน 50,000 บาท
3. บริษัทฯ ตกลงปรับค่าจ้างประจำปี 2569 เพิ่มขึ้น
4. บริษัทฯ ตกลงปรับสวัสดิการค่ากะเพิ่มขึ้น
5. บริษัทฯ ตกลงพิจารณากำหนดวันหยุดเพิ่มเติมในปฏิทินปี 2569 ของวันหยุดในเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่
โดยพนักงานซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ จะกลับเข้าทำงานตามปกติในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ดิฉันขอขอบคุณทุกฝ่ายทั้งลูกจ้างและนายจ้างที่เข้าใจกันและร่วมกันหาข้อตกลงที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่าย กระทรวงแรงงานพร้อมที่จะดูแลสิทธิประโยชน์และคุ้มครองแรงงานทั้งนายจ้างและลูกจ้างอย่างดีที่สุดค่ะ