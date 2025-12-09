ทภ.2 ขอความร่วมมือประชาชนใช้สื่ออย่างระมัดระวัง ติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้

จากสถานการณ์ที่มีความอ่อนไหวในปัจจุบัน กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านใช้สื่ออย่างระมัดระวัง และช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อย โดยปฏิบัติตามแนวทางดังนี้
สิ่งที่ควรทำ
• ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานรัฐหรือแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้
• แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบแล้วเท่านั้น
• ร่วมกันรักษาความสงบ และหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจกระทบต่อความมั่นคง
• หากพบข้อมูลที่น่าสงสัย ควรสอบถามหรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง
• หลีกเลี่ยงการเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลเกี่ยวกับปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่
• ไม่ส่งต่อข่าวลือ หรือข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน
• งดการตีความหรือบิดเบือนข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม
• หลีกเลี่ยงการสร้างความเข้าใจผิดที่กระทบต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐ
กองทัพภาคที่ 2 ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันติดตามข่าวสารอย่างมีสติ เพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนทุกคน