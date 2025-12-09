โฆษก พปชร.แจงกรณีภาพ"บิ๊กป้อม"ร่วมงานกัมพูชา ชี้เป็นภาพเก่าเกือบสิบปี

พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ชี้แจงกรณีภาพถ่าย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค พปชร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร. ขณะเข้าร่วมงานมงคลสมรสที่ประเทศกัมพูชา
พล.ต.ท.ปิยะ ยืนยันว่า ภาพดังกล่าวเป็นภาพเก่าที่ถูกถ่ายขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2559 หรือ 2560 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้วเกือบสิบปี โดยในขณะนั้น คณะของ พล.อ.ประวิตร ได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในประเทศกัมพูชา เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับประเทศ ระดับรัฐมนตรี และระดับภูมิภาคหลายครั้ง เนื่องจากความร่วมมือระหว่างสองประเทศมีความต่อเนื่องในช่วงเวลานั้น
โฆษกพรรคฯ ระบุว่า ในระหว่างการเดินทางดังกล่าว คณะได้รับเชิญให้ไปร่วมงานแต่งงานของบุตรสาว นายลียงพัด ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นนักธุรกิจและทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานคนสนิทของ นายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในขณะนั้น โดยเป็นการเข้าร่วมในฐานะแขกผู้ใหญ่จากต่างประเทศ ที่ได้รับคำเชิญตามธรรมเนียมการปฏิบัติ
พล.ต.ท.ปิยะ กล่าวต่อว่า “พล.อ.ประวิตร ไม่ได้มีความรู้จักหรือสนิทสนมเป็นการส่วนตัวกับ นายลียงพัด แต่อย่างใด และบทบาทของนายลียงพัดก็เป็นเพียงผู้ประสานงานในการประชุมระหว่างประเทศเท่านั้น การนำภาพเก่าที่เกิดขึ้นตามบริบททางการทูตและการประสานงานในอดีตมาเชื่อมโยงหรือเผยแพร่ในปัจจุบันอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้