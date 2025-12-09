xs
หุ้นไทยปิดตลาดเช้าบวก 3.25 จุด มูลค่าซื้อขาย 11,931.05 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าดัชนีอยู่ที่ 1,264.64 จุด ปรับขึ้น 3.25 จุด หรือ เปลี่ยนแปลง 0.26 % มูลค่าซื้อขาย 11,931.05 ล้านบาท