ทหารไทยพลีชีพเพิ่มจากเหตุปะทะชายแดน 2 นาย รวมเป็น 3 นาย

กองทัพบก (ทบ.) รายงานยอดกำลังพลเสียชีวิต วันที่ 9 ธ.ค.68 จำนวน 2 นาย เวลา 11.30 น. กองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 จากเหตุการณ์ปะทะชายแดนไทยกัมพูชา
1.พลทหาร วายุ ขวัญเสือ สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ได้รับบาดเจ็บโดนสะเก็ดระเบิดอาวุธวิถีโค้ง พื้นที่ฐานปฏิบัติการ 225 จ.สุรินทร์ เสียชีวิตในเวลาต่อมา
2.ส.อ.ชวกร เดชขุนทด สังกัดกองพันทหารม้าที่ 11 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ได้รับบาดเจ็บจากเครื่องยิงลูกระเบิด พื้นที่พระวิหาร
สรุปยอดกำลังพลเสียชีวิต รวม 3 นาย วันที่ 8 ธ.ค.68 จำนวน 1 นาย และวันที่ 9 ธ.ค.68 จำนวน 2 นาย