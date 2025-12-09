xs
ทหารไทยพลีชีพเพิ่มจากเหตุปะทะชายแดน 2 นาย รวมเป็น 3 นาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กองทัพบก (ทบ.) รายงานยอดกำลังพลเสียชีวิต วันที่ 9 ธ.ค.68 จำนวน 2 นาย เวลา 11.30 น. กองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 จากเหตุการณ์ปะทะชายแดนไทยกัมพูชา

1.พลทหาร วายุ ขวัญเสือ สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ได้รับบาดเจ็บโดนสะเก็ดระเบิดอาวุธวิถีโค้ง พื้นที่ฐานปฏิบัติการ 225 จ.สุรินทร์ เสียชีวิตในเวลาต่อมา


2.ส.อ.ชวกร เดชขุนทด สังกัดกองพันทหารม้าที่ 11 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ได้รับบาดเจ็บจากเครื่องยิงลูกระเบิด พื้นที่พระวิหาร

สรุปยอดกำลังพลเสียชีวิต รวม 3 นาย วันที่  8 ธ.ค.68 จำนวน 1 นาย และวันที่ 9 ธ.ค.68 จำนวน 2 นาย