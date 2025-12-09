ปิดสะพานกลับรถใหม่ บริเวณปากซอยวัดยายร่ม (ชั่วคราว) 10-13 ธ.ค. เวลา 22:00 -04:00 น.

เพจการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โพสต์ระบุว่า
ข่าวประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดสะพานกลับรถใหม่ บริเวณปากซอยวัดยายร่ม (ชั่วคราว) เพื่อดำเนินงานขัดแต่งผิวคอนกรีตแบริเออร์และเคลือบผิวกันเชื้อรา
ตั้งแต่วันที่ 10-13 ธันวาคม 2568
ช่วงเวลา 22:00 -04:00 น. โดยผู้ใช้ทางสามารถใช้ช่องทางคู่ขนาน เพื่อไปกลับรถที่เซ็นทรัลพระราม 2 แทนได้
ทั้งนี้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่าน หากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สามารถแจ้งได้ที่ 02-101-0493