xs
xsm
sm
md
lg

ปิดสะพานกลับรถใหม่ บริเวณปากซอยวัดยายร่ม (ชั่วคราว) 10-13 ธ.ค. เวลา 22:00 -04:00 น.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โพสต์ระบุว่า
ข่าวประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดสะพานกลับรถใหม่ บริเวณปากซอยวัดยายร่ม (ชั่วคราว) เพื่อดำเนินงานขัดแต่งผิวคอนกรีต​แบ​ริเออร์​และเคลือบผิวกันเชื้อรา
ตั้งแต่วันที่ 10-13 ธันวาคม 2568
ช่วงเวลา 22:00 -04:00 น. โดยผู้ใช้ทางสามารถใช้ช่องทางคู่ขนาน เพื่อไปกลับรถที่เซ็นทรัลพระราม 2 แทนได้

ทั้งนี้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่าน หากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สามารถแจ้งได้ที่ 02-101-0493