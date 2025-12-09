xs
ราคาทองคำครั้งที่ 5 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 64,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 12.02 น. ครั้งที่ 5 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 63,200.00  บาท รับซื้อบาทละ 63,100.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 64,000.00 บาท รับซื้อบาทละ 61,837.64 บาท