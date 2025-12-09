ปภ.ส่งชุดปฏิบัติการ 3 ทีม เร่งเดินเครื่องจักร - กำลังพล เคลียร์พื้นที่โซน 3 อ.หาดใหญ่

วันนี้ (9 ธ.ค.) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยแผนการปฏิบัติฟื้นฟูพื้นที่หาดใหญ่วันนี้ ยังคงเน้นการทำงานร่วมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน อส. จากกรมการปกครอง โดย ปภ. ส่งทีมปฏิบัติการ ปภ. ลงพื้นที่ทั้ง 3 ทีม พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยกระจายกำลังลุยเคลียร์พื้นที่โซน 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ปภ. ยังคงทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในโซนที่ 3 ของ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อย่างต่อเนื่อง วันนี้ได้ส่งชุดปฏิบัติการ ปภ. ทั้ง 3 ทีม กระจายกำลังลงพื้นที่ทำงาน โดย concept การทำงานในวันนี้ยังคงเหมือนทุกวันที่จะทำงานร่วมกับอาสารักษาดินแดน (อส.) จากกรมการปกครอง ใช้แรงคนคู่เสริมแรงเครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อให้การทำงานฟื้นฟูพื้นที่เสร็จเร็วยิ่งขึ้น
สำหรับชุดปฏิบัติการทีม 1 จากศูนย์ ปภ. เขต 2 สุพรรณบุรี เขต 3 ปราจีนบุรี เขต 5 นครราชสีมา เขต 6 ขอนแก่น เขต 8 กำแพงเพชร และเขต 16 ชัยนาท จำนวนรวม 66 คน จะทำงานที่ซอยปลักหว้า 1 และซอยปลักหว้า 2 โดยมีเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวม 22 หน่วย สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในส่วนของชุดปฏิบัติการทีม 2 จากศูนย์ ปภ. เขต 7 สกลนคร เขต 12 สงขลา เขต 13 อุบลราชธานี เขต 15 เชียงราย และเขต 18 ภูเก็ต รวม 30 คน จะปฏิบัติภารกิจพื้นที่ซอยสัมพันธชิต 31 โดยมีเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวม 12 หน่วย สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านชุดปฏิบัติการทีม 3 จากศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 9 พิษณุโลก เขต 10 ลำปาง เขต 11 สุราษฎร์ธานี เขต 14 อุดรธานี และเขต 17 จันทบุรี รวม 30 คน จะปฏิบัติหน้าที่ซอยสุวรรณวัฒนา ซอยสัมพันธ์ชิต 3 และซอยสมบูรณ์ 1 โดยมีเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวม 19 หน่วย สนับสนุนการปฎิบัติงาน
“ในการปฏิบัติงาน ปภ. ได้จัดให้มีเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าทำงานเป็นหลัก คู่กับเจ้าหน้าที่ทีมงาน ปภ. และสมาชิก อส. โดยในชุดปฏิบัติการ 1 ชุดจะมีรถตักล้อยางและรถบรรทุกเทท้ายทำหน้าที่ตักขยะออกจากพื้นที่และนำไปไปทิ้งที่จุดพักขยะ และจะมีรถบรรทุกน้ำไว้สำหรับทำหน้าที่ฉีดล้างทำความสะอาดถนนหนทางให้สะอาด ไม่มีฝุ่นหรือคราบดินโคลน ไม่เพียงเพื่อให้พื้นที่ดูสะอาด ทัศนียภาพสวยงาม แต่ยังช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสุขภาพของประชาชนด้วย“ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดี ปภ. กล่าว