นายกฯ ประกาศเจตนารมณ์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ลั่นจะยืนหยัดต่อสู้การทุจริตด้วยความเด็ดขาด

วันนี้ (9 ธ.ค.) เวลา 08.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย เป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) “HERO OF THE TRUTH ร่วมหยุดคอร์รัปชัน” ณ ฮอลล์ 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมประกาศเจตจำนงชัดเจนว่า “รัฐบาลจะยืนหยัดต่อสู้กับการทุจริตด้วยความเด็ดขาด ไม่ลังเล ไม่ประนีประนอม ไม่ผ่อนปรน ไม่มีข้อยกเว้น ให้กับผู้ที่บ่อนทำลายผลประโยชน์ของชาติ และพร้อมทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใสและเป็นธรรม”
นายอนุทิน ระบุว่า ดัชนีการรับรู้การทุจริต ปี 67 (CPI) ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 107 ของโลก สะท้อนว่าประเทศไทยยังมีช่องโหว่ที่ต้องเร่งแก้ไข ซึ่งรัฐบาลนี้จะไม่เพียง “แก้ไข” แต่จะ “ยกระดับ” มาตรฐานความโปร่งใสของประเทศให้สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้คนไทยและชาวต่างชาติ พร้อมมอบนโยบาย 4 ด้าน คือ
1. เสริมสร้างระบบป้องกันทุจริตให้รัดกุมและเห็นผลจริง
2. นำเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐ และเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนเข้าถึงง่าย ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
3. บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โปร่งใส และเสมอภาค
4. เสริมสร้างวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริตในสังคมไทย และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างจริงจัง เพื่อให้ “คนทำถูก” มีความปลอดภัยที่มั่นคง
พร้อมให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนเพิ่มคะแนน CPI โดยรัฐบาลจะติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศไทยโปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีอนาคตที่มั่นคง
ทั้งนี้ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือและทุ่มเทในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ตอกย้ำจุดยืนของคนไทยว่า “ไม่ทำ ไม่ทน และไม่เฉย” ต่อการทุจริตอีกต่อไป จากนั้น นายกฯ ได้นำประกาศเจตนารมณ์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล พร้อมเปิดสัญลักษณ์ “HERO OF THE TRUTH ร่วมหยุดคอร์รัปชัน” เพื่อแสดงเจตนารมณ์แน่วแน่ของทุกหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ