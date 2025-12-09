ยอด ปชช.กราบถวายบังคมพระบรมศพ“พระพันปีหลวง”รวม 252,603 คน

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (8 ธ.ค.68) มีประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท รวมจำนวน 7,680 คน ส่งผลให้ยอดรวมตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. – 8 ธ.ค.68 อยู่ที่ 252,603 คน
กรุงเทพมหานครได้บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ ให้การดูแลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และปลอดภัยในทุกมิติ ทั้งการจราจร การแพทย์ฉุกเฉิน การรักษาความสะอาด ความปลอดภัย การจัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำจุดบริการ รวมถึงจุดพักคอย และเส้นทางเข้า–ออกอย่างเป็นระบบ
พร้อมทั้งจัดบริการน้ำดื่ม ห้องสุขา รถวีลแชร์ รถกอล์ฟสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ตลอดจนบริการยืม–คืนเครื่องแต่งกายสุภาพสำหรับผู้ที่แต่งกายไม่ครบถ้วนตามระเบียบ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีได้อย่างเหมาะสม
สำหรับช่วงเวลาที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ มี 4 ช่วง ได้แก่
ช่วงที่ 1 เวลา 08.00 – 10.45 น.
ช่วงที่ 2 เวลา 12.00 – 16.45 น.
ช่วงที่ 3 เวลา 17.45 – 18.30 น.
ช่วงที่ 4 เวลา 19.45 – 21.00 น.
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์ (สีดำหรือขาว) เสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น หลีกเลี่ยงเสื้อคอกลม เสื้อแขนกุด กางเกงหรือกระโปรงสั้น รวมถึงกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งยาวคลุมเข่า ส่วน นักเรียน–นักศึกษา ควรสวมเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อความสง่างามและความเรียบร้อยโดยรวม