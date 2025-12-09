บิ๊กคลีนนิ่งหาดใหญ่คืบหน้ากว่า 60% ขนขยะทิ้งรวม 61,574 ตัน ทำความสะอาดถนน 222.88 กม.

วันนี้ (9 ธ.ค.) เวลา 09.30 น. กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) รายงานผลการดำเนินงานประจำวันที่ 8 ธ.ค.68 คืบหน้าแล้วกว่า 60% ขนขยะนำทิ้งรวม 9,410 ตัน และทำความสะอาดถนนรวม 26.92 กิโลเมตร รวมสะสม (ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2568) ขนขยะนำทิ้ง จำนวน 61,574 ตัน และทำความสะอาดถนน จำนวน 222.88 กิโลเมตร ทุกหน่วยงานยังคงเร่งปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา รายงานผลการดำเนินงานประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2568 ซึ่งจากการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 โซน และมอบหมายหน่วยงานเข้าดำเนินการประจำแต่ละโซน โดยโซนที่ 1 รับผิดชอบโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โซนที่ 2 กองทัพบก (กองทัพภาคที่ 4) โซนที่ 3 กระทรวงมหาดไทย และโซนที่ 4 กระทรวงคมนาคม พบว่า ผลการดำเนินงานคืบหน้าไปได้ด้วยดี เมื่อวานนี้ (8 ธ.ค. 68) มีรายละเอียด ดังนี้
1) โซนที่ 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ดำเนินการขนขยะไปทิ้ง จำนวน 2,500 ตัน ทำความสะอาดถนน ความยาว 10 กิโลเมตร ผลการดำเนินงานสะสม 8 วัน (1-8 ธ.ค. 68) ขนขยะไปทิ้งรวม 10,674 ตัน และทำความสะอาดพื้นที่ความยาวรวมทั้งหมด 50.40 กิโลเมตร
2) โซนที่ 2 กองทัพบก (กองทัพภาคที่ 4) ได้ดำเนินการขนขยะไปทิ้ง จำนวน 3,130 ตัน ทำความสะอาดถนน ความยาว 7.72 กิโลเมตร ผลการดำเนินงานสะสม 8 วัน (1-8 ธ.ค. 68) ขนขยะไปทิ้งรวม 30,590 ตัน และทำความสะอาดพื้นที่ความยาวรวมทั้งหมด 84.21 กิโลเมตร
3) โซนที่ 3 กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการขนขยะไปทิ้ง จำนวน 2,208 ตัน ทำความสะอาดถนน ความยาว 1.90 กิโลเมตร ผลการดำเนินงานสะสม 8 วัน (1-8 ธ.ค. 68) ขนขยะไปทิ้งรวม 15,372 ตัน และทำความสะอาดพื้นที่ความยาวรวมทั้งหมด 62.77 กิโลเมตร
4) โซนที่ 4 กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการขนขยะไปทิ้ง จำนวน 1,572 ตัน ทำความสะอาดถนน ความยาว 7.30 กิโลเมตร ผลการดำเนินงานสะสม 8 วัน (1-8 ธ.ค. 68) ขนขยะไปทิ้งรวม 4,938 ตัน และทำความสะอาดพื้นที่ความยาวรวมทั้งหมด 25.50 กิโลเมตร
ผลการดำเนินงานสะสม (ตั้งแต่วันที่ 1-8 ธ.ค. 68) ได้มีการขนขยะนำไปทิ้ง จำนวนรวม 61,574 ตัน และทำความสะอาดถนนความยาวรวม 222.88 กิโลเมตร คิดเป็น 56.53% ของพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
ทุกหน่วยงานจะยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “7 วันประชาชนต้องได้กลับบ้าน 14 วัน หาดใหญ่ต้องสะอาด“ คืนพื้นที่ได้ชาวหาดใหญ่ได้ตามกำหนด โดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) จะติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดและประสานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าภารกิจการฟื้นฟูพื้นที่จะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ พื้นที่หาดใหญ่กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด