ผบ.ฉก.ปัตตานี เข้าเยี่ยมให้กำลังใจทหารไปช่วยฟื้นฟูน้ำท่วมปัตตานีถูกไฟดูด เจ็บ 5 นาย

พลตรีณรงค์ ตันติสิทธิพร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีผู้บังคับบัญชาได้เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา (ไฟฟ้าดูด)โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและความต้องการของผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิด /การเข้าเยี่ยมครั้งนี้สะท้อนถึงความห่วงใยต่อกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งหลายรายได้รับบาดเจ็บระหว่างเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ผู้บังคับบัญชาได้กล่าวชื่นชมในความเสียสละและความมุ่งมั่นของทุกนาย พร้อมยืนยันว่าหน่วยจะดูแลสิทธิและสวัสดิการให้ครบถ้วน
ทั้งนี้ ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กำลังพลที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้สามารถฟื้นตัวและกลับเข้าสู่ภารกิจได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยต่อไป ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ 4 ธันวาคม 2568 เวลา 16.00 น. ขณะที่กำลังพลกองร้อยทหารราบที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารราบที่ 2 เข้าฟื้นฟูพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้ประสบอุบัติเหตุถูกกระแสไฟฟ้าช็อต เนื่องจากระหว่างการเคลื่อนย้ายธงได้เกิดการล้มพาดทับเสาไฟฟ้าแรงสูง ส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บรวม 5 นาย
1. ร.ต. เอนก เสียงสมใจ มีอาการชาตามตัว และมีแผลไหม้ที่เท้า
2. ส.อ. สมเกียรติ ชาตรี มีอาการชาตามตัว แผลไหม้ที่มือและเท้า และแผลที่ศีรษะ
3. พลทหาร เจะอิสมาแอ สะดิ มีอาการชาตามตัว และแผลไหม้ที่เท้า
4. พลทหาร วีระชัย บากอซง มีอาการชาตามตัว แผลไหม้ที่เท้า และมีค่ากล้ามเนื้อในเลือดเพิ่มขึ้น ต้องเฝ้าระวังการเกิดภาวะไตวาย
5. พลทหาร สานนท์ แซ่โง้ว มีอาการชาตามตัว และแผลไหม้ที่เท้า
ปัจจุบันกำลังพลทุกนายมีอาการปลอดภัย อยู่ระหว่างการรักษาและสังเกตอาการโดยทีมแพทย์ โรงพยาบาลปัตตานีอย่างใกล้ชิด
ผู้บัญชาการทหารบก มีความห่วงใยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ โดยได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่ 4 และหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี เข้าเยี่ยมเยียนและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ย้ำกำลังพลปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม และยึดถือมาตรการด้านความปลอดภัยในทุกภารกิจ