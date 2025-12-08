เตือนคนไทยในเกาหลีเพิ่มความระวังเดินทางไปพื้นที่ชุมชนชาวกัมพูชา โดยเฉพาะช่วงกลางคืน

เพจสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระบุว่า ประกาศเตือนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีชุมชนกัมพูชาจำนวนมาก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวไทยในสาธารณรัฐเกาหลี โปรดหลีกเลี่ยงและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีชุมชนกัมพูชาจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน
ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน หรือพบเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตราย ขอให้รีบติดต่อหน่วยงานตำรวจเกาหลีที่หมายเลข ๑๑๒ และ/หรือสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอคำแนะนำหรือความช่วยเหลือได้ที่โทรศัพท์ฉุกเฉินของสถานเอกอัครราชทูตฯ ๐๑๐-๖๗๔๗-๐๐๙๕ และ ๐๑๐-๓๐๙๙-๒๙๕๕