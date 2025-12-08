xs
พบกระสุน BM-21 !!! กัมพูชายิงเข้าพื้นที่ตาพระยา จ.สระแก้ว

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจกองทัพบก ทันกระแส โพสต์ระบุว่า พบกระสุน BM-21 !!! กัมพูชายิงเข้าพื้นที่ตาพระยา จ.สระแก้ว

(รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป)