ธอส.แจกของขวัญปีใหม่ 1,000 บาท ตอบแทนลูกค้ามีวินัยผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. แจกของขวัญปีใหม่ 1,000 บาท ตอบแทนลูกค้าที่มีวินัยผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน เพื่อลดภาระค่าครองชีพและส่งเสริมวินัยทางการเงิน สำหรับลูกค้าที่จะได้รับเงิน 1,000 บาท ต้องมีคุณสมบัติครบ โดยมีหลักเกณฑ์สำคัญ ดังนี้
1. บัญชีปกติ และยอดกู้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท (ภายใต้หลักประกันเดียวกัน)
2. ผ่อนตรงตามงวดต่อเนื่อง 48 เดือน ถึงงวด พ.ย. 2568
3. ต้องกดรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Consent) ผ่านแอป GHB ALL GEN หรือเว็บไซต์ ghbank.co.th จำนวน 6 รายการ
4. ต้องดาวน์โหลดแอป GHB ALL GEN และผูกบัญชีออมทรัพย์ ธอส.
5. ต้องชำระเงินงวดผ่านแอปในงวด ธ.ค. 2568 และ ม.ค. 2569 ไม่น้อยกว่าเงินที่กำหนด
สำหรับลูกค้าสวัสดิการที่หักเงินเดือนตามปกติ จะได้รับโอนเงินตามสิทธิในช่วง ม.ค.–ก.พ. 2569 ธอส. จะเริ่มทยอยโอนเงินตั้งแต่งวดเดือนมกราคม 2569 เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center 0-2645-9000 หรือทางเพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของ ธอส.