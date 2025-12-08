กทม.จัดบริการรถรับ –ส่งฟรี! เส้นทาง BTS สนามกีฬาแห่งชาติ (ทางออก 2) – สวนลุมพินี (ประตู 1) ตลอดช่วงงานกาชาด

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) จัดบริการ BMA Feeder รับ –ส่งฟรี! เส้นทาง BTS สนามกีฬาแห่งชาติ (ทางออก 2) – สวนลุมพินี (ประตู 1) ให้ประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย ตลอดช่วงงานกาชาด ระหว่างวันที่ 11 – 21 ธันวาคม 2568 เวลา 10.30 – 23.00 น. โดยออกทุก 30 นาที / ให้บริการรวม 3-4 คัน
เส้นทางให้บริการ
ขาไป: สนามกีฬาแห่งชาติ (ทางออก 2) → สวนลุมพินี ออกจากจุดจอด สนามกีฬาแห่งชาติ (ถนนพระราม 1) เข้าซอย จุฬาฯ 5 → จุฬาฯ 9
เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ถนนพระราม 4 ผ่านสามย่านมิตรทาวน์ เลี้ยวซ้ายเข้าถนน วิทยุ → ถึง สวนลุมพินี ประตู 1 (จุดหมายปลายทาง)
ขากลับ: สวนลุมพินี → สนามกีฬาแห่งชาติ
จาก สวนลุมพินี ประตู 1 มุ่งหน้าแยกสารสิน – เพลินจิต เลี้ยวซ้ายเข้าถนน เพลินจิต – พระราม 1 กลับสู่จุดเริ่มต้นบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ (ทางออก 2)
รถบริการเป็นรถไฟฟ้า EV
• จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
• รองรับผู้พิการ 2 ที่
• เดินทางสะอาด เงียบ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เช็กตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์
ผ่านแอป ViaBus ได้ตลอดเวลา เพื่อวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวก