xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ยืนยันปกป้องอธิปไตย - ความปลอดภัย ปชช.เต็มกำลัง พร้อมปฏิบัติการทหารทุกกรณีตามความจำเป็น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวแถลงการณ์ต่อสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา 8 ธันวาคม 2568 ยืนยันปกป้องอธิปไตย - ความปลอดภัยประชาชนเต็มกำลัง ย้ำไทยไม่ใช่ฝ่ายริเริ่มหรือรุกราน พร้อมปฏิบัติการทหารทุกกรณีตามความจำเป็นเพื่อบูรณภาพแห่งดินแดน

ทั้งนี้ รัฐบาลขอส่งกำลังใจให้ประชาชนที่อพยพไปยังศูนย์พักพิง พร้อมขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางราชการเท่านั้น เพื่อความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน