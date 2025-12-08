นายกฯ ยืนยันปกป้องอธิปไตย - ความปลอดภัย ปชช.เต็มกำลัง พร้อมปฏิบัติการทหารทุกกรณีตามความจำเป็น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวแถลงการณ์ต่อสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา 8 ธันวาคม 2568 ยืนยันปกป้องอธิปไตย - ความปลอดภัยประชาชนเต็มกำลัง ย้ำไทยไม่ใช่ฝ่ายริเริ่มหรือรุกราน พร้อมปฏิบัติการทหารทุกกรณีตามความจำเป็นเพื่อบูรณภาพแห่งดินแดน
ทั้งนี้ รัฐบาลขอส่งกำลังใจให้ประชาชนที่อพยพไปยังศูนย์พักพิง พร้อมขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางราชการเท่านั้น เพื่อความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
