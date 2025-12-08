xs
หุ้นไทยปิดตลาดเช้าร่วง 4.39 จุด มูลค่าซื้อขาย 20,464.90 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้านี้ดัชนีปิดอยู่ที่ 1,269.38 จุด ปรับลง 4.39 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.34 % มูลค่าซื้อขาย 20,464.90 ล้านบาท