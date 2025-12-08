ปภ.คาดปฏิบัติการฟื้นฟูหาดใหญ่เสร็จทันตามกำหนด “7 วัน ประชาชนกลับบ้าน 14 วันหาดใหญ่สะอาด”

วันนี้ (8 ธ.ค.) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสรุปผลการร่วมฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในโซน 3 ของ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผลการปฏิบัติประจำวันที่ 7 ธ.ค.68) แล้วเสร็จระยะทางรวม 8.332 กิโลเมตร ขนย้ายเศษขยะปริมาณรวม 2,636 ตัน พร้อมเผย ผลการทำงานเป็นไปตามคาด แล้วเสร็จตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “7 วัน ประชาชนกลับบ้าน 14 วัน หาดใหญ่ต้องสะอาด”
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้บูรณาการหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการปกครอง และกรมโยธาธิการและผังเมือง ผนึกกำลังกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เร่งเดินหน้าภารกิจการทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในพื้นที่โซน 3 (ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอหาดใหญ่) ซึ่งเมื่อวานนี้ (7 ธ.ค. 68) ทีมปฏิบัติการได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในบริเวณต่าง ๆ เป็นระยะทางรวม 8.332 กิโลเมตร และขนย้ายเศษขยะปริมาณรวม 2,636 ตัน ในพื้นที่บริเวณ
ถนนเทศาพัฒนา ซอย 3 ถนนเพชรเกษม ซอย 10 11 11/1 12 13 ซอยจันทคาร 2 และซอยหน้าวัดท่าเคียน
สรุปการทำงานฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในพื้นที่โซนที่ 3 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 - 7 พ.ย. 68) กระทรวงมหาดไทยดำเนินการเก็บเศษขยะและล้างทำความสะอาดเป็นระยะทางรวมสะสม 60.87 กิโลเมตร และขนย้ายเศษขยะปริมาณรวมสะสม 13,164 ตัน สำหรับแผนการทำงานในวันนี้ กระทรวงมหาดไทยจะยังคงดำเนินการทำความสะอาด เก็บขยะ และฉีดล้างถนนในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในช่วงเช้าจะมีฝนตกในพื้นที่ก็ตาม
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้งกรมการปกครองและกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการเก็บเศษขยะฉีดล้างทำความสะอาด และฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาพเดิม เพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยเร็วที่สุด