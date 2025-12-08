‘อันวาร์‘กังวลเหตุปะทะไทย- กัมพูชา ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บ

นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย โพสต์เฟซบุ๊ก ระว่า ข้าพเจ้ารู้สึกกังวลอย่างยิ่ง ต่อรายงานเหตุปะทะกันด้วยอาวุธระหว่างกองกำลังกัมพูชาและไทย บริเวณแนวชายแดน ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ
การสู้รบที่ปะทุขึ้นใหม่นี้ มีความเสี่ยงที่จะบั่นทอนความพยายามอันละเอียดอ่อนที่ได้กระทำมาตลอด เพื่อสร้างเสถียรภาพในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านทั้งสอง ทั้งไทยและกัมพูชาต่างเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของมาเลเซีย และเป็นสมาชิกคนสำคัญของอาเซียน
เราขอเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความอดกลั้นอย่างสูงสุด รักษาช่องทางการสื่อสารให้เปิดกว้าง และใช้กลไกที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมาเลเซียพร้อมที่จะสนับสนุนมาตรการต่างๆ ที่จะช่วยฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์บานปลายต่อไป
ภูมิภาคของเราไม่อาจปล่อยให้ข้อพิพาทที่ยืดเยื้อยาวนาน แปรเปลี่ยนไปสู่วงจรของการเผชิญหน้าได้ สิ่งสำคัญเร่งด่วนในขณะนี้คือการยุติการสู้รบ การปกป้องพลเรือน และการกลับเข้าสู่แนวทางทางการทูต โดยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศและจิตวิญญาณแห่งความเป็นเพื่อนบ้าน อันเป็นรากฐานสำคัญของอาเซียน