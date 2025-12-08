ยอด ปชช.เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ‘พระพันปีหลวง’วานนี้กว่า 9,300 คน

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยยอดประชาชนที่มาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท วานนี้ (7 ธ.ค. 68) มีจำนวน 9,346 คน ยอดรวมสะสมตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. - 7 ธ.ค. 68 จำนวนทั้งสิ้น 244,923 คน
สำหรับช่วงเวลาที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา ได้แก่
ช่วงที่ 1 เวลา 08.00 - 10.45 น.
ช่วงที่ 2 เวลา 12.00 - 16.45 น.
ช่วงที่ 3 เวลา 17.45 - 18.30 น.
ช่วงที่ 4 เวลา 19.45 - 21.00 น.
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์ (สีดำหรือขาว) เสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น งดเสื้อคอกลม งดแขนกุด งดกางเกงหรือกระโปรงสั้น งดกางเกงหรือกระโปรงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งยาวคลุมเข่าเท่านั้น ส่วนนักเรียน นักศึกษาควรสวมเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบ