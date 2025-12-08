xs
นายกฯ โพสต์“หน้าที่เรา รักษาสืบไป”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า“หน้าที่เรา รักษาสืบไป”