รมว.ทส.สั่งหน่วยงานกรมอุทยานฯ ตามแนวชายแดนช่วยเหลืออพยพ ปชช.- เฝ้าทรัพย์สินส่วนหลัง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการด่วนให้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด ทส. จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และยานพาหนะ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการอพยพและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะบริเวณแนวชายแดนไทย – กัมพูชาอย่างเต็มรูปแบบ
คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นทันทีที่ได้รับรายงานสถานการณ์ความไม่สงบและการปะทะในพื้นที่ชายแดน ซึ่งรวมถึงรายงานการแจ้งให้อพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไปยังศูนย์พักพิง
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยว่า รมว.ทส.ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดน จึงได้สั่งได้สั่งการกรมอุทยานแห่งชาติฯ ให้อุทยานแห่งชาติทุกแห่งตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จัดเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ รถยนต์ และอุปกรณ์จำเป็น เพื่อเข้าสนับสนุนหน่วยงานความมั่นคงในการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่ตามแนวปะทะไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวและพื้นที่ปลอดภัย
โดยให้ประสานงานและร่วมกับฝ่ายปกครองและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวังบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนที่อพยพออกจากพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จัดเตรียมเต็นท์และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเป็นพื้นที่พักพิงชั่วคราวให้กับเจ้าหน้าที่ทหารและประชาชน ในพื้นที่ที่ปลอดภัย เพื่อสนับสนุนฝ่ายความมั่นคง
นอกจากนี้ ยังให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อสนับสนุนเส้นทางตรวจการณ์ ตลอดจนเส้นทางยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่และลดอันตรายต่อประชาชน
ทั้งนี้ นายสุชาติ ได้เน้นย้ำให้ ทส.เตรียมความพร้อมสูงสุด โดยใช้ศักยภาพของหน่วยงานในพื้นที่ป่าไม้และอุทยานฯ ที่มีความชำนาญเส้นทางและมีเครือข่ายเจ้าหน้าที่ครอบคลุมพื้นที่ชายแดน เข้าไปเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการอพยพและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์นี้อย่างเต็มที่
สำหรับรายงานล่าสุด เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการจากหมู่บ้านเสี่ยงไปยังศูนย์พักพิงตั้งแต่ช่วง 21.00 น.ของคืนวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยหัวหน้าเขตฯ ได้สั่งการให้ศูนย์ฯ และหน่วยพิทักษ์ฯ ถอนกำลังพร้อมอาวุธมายังจุดรวมพล (ที่ทำการเขต) เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ สำหรับสถานการณ์ล่าสุดยังมีรายงานเสียงดังของระเบิดจากการปะทะอย่างต่อเนื่องบริเวณชายแดนไทยและฝั่งกัมพูชา ซึ่งเป็นที่มาของการสั่งการเร่งด่วนในครั้งนี้