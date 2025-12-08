หุ้นไทยเปิดตลาดบวก 2.59 จุด หรือ 0.20% มูลค่าการซื้อขาย 11,304.37 ล้านบาท

xs
เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยเปิดตลาดอยู่ที่ 1,276.33 จุด ปรับขึ้น 2.59 จุด หรือ 0.20% มูลค่าการซื้อขาย 11,304.37 ล้านบาท