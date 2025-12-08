xs
xsm
sm
md
lg

อดีตบิ๊กข่าวกรอง ลั่นรอบนี้เอาให้จบ​อย่าเจรจา ทำลายศักยภาพให้สิ้นซาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก เอาให้จบ! ‘อดีตบิ๊กข่าวกรอง’ฮึ่ม! รอบนี้อย่าเจรจา รบรุกรวดเร็ว ทำลายศักยภาพให้สิ้นซาก
8 ธันวาคม 2568

นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ตั้งวอร์รูมยัง

สถานการณ์ชายแดนกัมพูชาตอนนี้
นายกต้องอยู่สั่งบัญชาการจากวอร์รูม
ไม่ใช่ลงพื้นที่สู้รบให้เป็นที่เกะกะ
ฝ่ายทหารมี​ TOC. ประสานการปฏิบัติทางทหาร
รอบนี้ต้องเอาให้จบ​ อย่าเจรจา
การรบรอบนี้​ ต้องรบรุกรวดเร็ว
ทำลายศักยภาพให้สิ้นซาก
จะได้ไม่เป็นภัยต่อไปในวันหน้า

ถ้ายังเน้นเจรจา​ ลาออกเถอะ