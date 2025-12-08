นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก เอาให้จบ! ‘อดีตบิ๊กข่าวกรอง’ฮึ่ม! รอบนี้อย่าเจรจา รบรุกรวดเร็ว ทำลายศักยภาพให้สิ้นซาก
8 ธันวาคม 2568
นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ตั้งวอร์รูมยัง
สถานการณ์ชายแดนกัมพูชาตอนนี้
นายกต้องอยู่สั่งบัญชาการจากวอร์รูม
ไม่ใช่ลงพื้นที่สู้รบให้เป็นที่เกะกะ
ฝ่ายทหารมี TOC. ประสานการปฏิบัติทางทหาร
รอบนี้ต้องเอาให้จบ อย่าเจรจา
การรบรอบนี้ ต้องรบรุกรวดเร็ว
ทำลายศักยภาพให้สิ้นซาก
จะได้ไม่เป็นภัยต่อไปในวันหน้า
ถ้ายังเน้นเจรจา ลาออกเถอะ