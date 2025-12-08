ปภ.ส่ง Cell Broadcast แจ้งให้อพยพออกจากชายแดน จ.สระแก้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้ง 8 ธ.ค.68 เวลา 09.40 น. "เน้นย้ำให้ผู้อยู่ชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่ อ.ตาพระยา อ.โคกสูง อ.อรัญประเทศ และ อ.คลองหาด อพยพออกจากพื้นที่ชายแดนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือพื้นที่ปลอดภัยที่ราชการกำหนดภายใน 10.00 น. ของวันนี้ ทหารบอกว่าอย่าลังเล ขอให้เชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด"
ปภ.จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งให้อพยพออกจากชายแดนเวลานี้ ถ้าไม่อพยพจะอันตราย อ.ตาพระยา อ.โคกสูง อ.อรัญประเทศ และ อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง