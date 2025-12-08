xs
อุตุฯ เผยไทยตอนบนและใต้ตอนบนอากาศเย็นลง 1–3 องศา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจกรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ระบุว่า 8 ธ.ค.68 ไทยตอนบนและใต้ตอนบนอากาศเย็นลง 1–3°C พร้อมลมแรง เหนือ–อีสานเย็นถึงหนาว

กลาง–กทม.–ตะวันออกเย็นช่วงเช้า ดูแลสุขภาพและระวังอัคคีภัย