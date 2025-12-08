xs
ทภ.2 เผยกระเช้าเนิน 350 ใกล้ปราสาทตาควายถูกทำลายแล้ว

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจกองทัพภาคที่2 โพสต์ระบุว่า ด่วน!!! "กระเช้าเนิน350" ถูกทำลายแล้ว

เมื่อ 8 ธ.ค.68เวลา 09.20 น. เป้าหมายกระเช้าเนิน 350 ทางด้านทิศตะวันตกปราสาทตาควาย
ระยะ 300 เมตร ถูกทำลายเรียบร้อย
กองทัพจะปกป้องประชาชนและอธิปไตยเต็มกำลัง