ปภ.เผยเหลือพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ 4 จังหวัด เร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชน

วันนี้ (8 ธ.ค.) เวลา 09.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ คงเหลือ 4 จังหวัดที่ยังได้รับผลกระทบ โดย ปภ. ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในพื้นที่ที่ยังประสบภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธ.ค. 68 เวลา 06.00 น.) ยังมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง และสงขลา รวม 16 อำเภอ 86 ตำบล 484 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 75,936 ครัวเรือน 214,532 คน ดังนี้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสถานการณ์ในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ เคียนซา พระแสง บ้านนาสาร พุนพิน และบ้านนาเดิม 13 ตำบล 44 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 786 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสถานการณ์ในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ ชะอวด เมืองฯ เฉลิมพระเกียรติ ปากพนัง และเชียรใหญ่ 16 ตำบล 55 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,860 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดตรัง มีสถานการณ์ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ กันตัง และเมืองฯ 19 ตำบล 132 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,274 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดสงขลา มีสถานการณ์ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ และสิงหนคร 38 ตำบล 253 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 69,016 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายได้บูรณาการกำลังเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ทั้ง 4 จังหวัด โดยเฉพาะการเร่งระดมพลทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ในพื้นที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ แจกจ่ายสิ่งของจำเป็น ถุงยังชีพและถุงยังชีพพระราชทาน ประกอบอาหารกล่องและผลิตน้ำดื่มสะอาด ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย เพื่อเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่น้ำท่วมขัง รวมทั้งเร่งจ่ายเงินเยียวยาประชาชนตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน