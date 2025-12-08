นิด้าโพลชี้คนกรุงกว่า 78% พอใจการทำงานผู้ว่าฯ ชัชชาติ 3 ปีครึ่ง

นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจาก “นิด้าโพล” เรื่อง “3 ปีครึ่ง ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” ซึ่งเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2568 จากกลุ่มตัวอย่าง 2,000 คน ครอบคลุมทั้ง 50 เขต พบว่า คนกรุงเทพฯ มีความพึงพอใจต่อภาพรวมการทำงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในระดับสูง โดยรวมกว่าร้อยละ 78.40 และความพึงพอใจรวมหลายมิติของเมืองมีทิศทางดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ
-การจัดระเบียบทางเท้าและพื้นที่สาธารณะ ได้คะแนนรวมสูงที่สุดกว่า ร้อยละ 77.40
-การเพิ่มพื้นที่สีเขียว–สวนสาธารณะ (ร้อยละ 75.95)
-การแก้ไขความสะอาด ขยะ ฝุ่นละออง น้ำเสีย พึงพอใจรวมกว่า ร้อยละ 73.40
-การพัฒนาทัศนียภาพ ถนน-ซอย (ร้อยละ 73.05)
-การป้องกันอาชญากรรมและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ไฟส่องสว่าง–CCTV (ร้อยละ71.30)
นอกจากนี้ งานด้านมิติคุณภาพชีวิต เช่น การจัดการน้ำท่วม การจราจร การศึกษา และบริการในหน่วยงาน กทม. ก็ได้รับคะแนนในระดับ “ดี–ค่อนข้างดี” มากกว่าร้อยละ 60 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในด้านเศรษฐกิจระดับครัวเรือน เช่น ค่าครองชีพ ประชาชนประเมินว่ายังต้องเร่งแก้ไขต่อเนื่อง ซึ่ง กรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงปัญหาและอยู่ระหว่างการจัดทำมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โฆษกกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “ความพึงพอใจของพี่น้องชาวกรุงเทพฯ ต่อการทำงานในระยะเวลา 3 ปีครึ่งของผู้ว่าฯ ชัชชาติ เกิดจากพลังร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และชุมชนที่ร่วมกันผลักดันให้กรุงเทพฯ เดินหน้าในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างที่ทุกคนสัมผัสได้ รวมถึงร่วมกันผ่านพ้นเหตุการณ์วิกฤติอย่างแผ่นดินไหว และ ถนนยุบ เป็นต้น ที่สำคัญคือความทุ่มเทของข้าราชการ กทม. ทุกสำนัก ทุกเขต ที่ทำงานหนักเพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน ผมขอขอบคุณทุกความร่วมมือ และทุกเสียงสะท้อนจากประชาชน ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญให้เราพัฒนาเมืองต่อไป“