เช้านี้คุณภาพอากาศ กทม.อยู่ในเกณฑ์ดี ค่าเฉลี่ย 24.3 มคก./ลบ.ม.

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2568 เวลา 07:00 น.
ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 24.3 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง ภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี
12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตสาทร 33.9 มคก./ลบ.ม.
2 เขตลาดกระบัง 33.8 มคก./ลบ.ม.
3 เขตบางรัก 32.8 มคก./ลบ.ม.
4 เขตพระโขนง 32.3 มคก./ลบ.ม.
5 เขตบางคอแหลม 31.8 มคก./ลบ.ม.
6 เขตประเวศ 30.1 มคก./ลบ.ม.
7 เขตหนองแขม 29.1 มคก./ลบ.ม.
8 เขตสัมพันธวงศ์ 27.9 มคก./ลบ.ม.
9 เขตปทุมวัน 27.8 มคก./ลบ.ม.
10 เขตบางขุนเทียน 27.7 มคก./ลบ.ม.
11 เขตคลองสามวา 27.2 มคก./ลบ.ม.
12 เขตทวีวัฒนา 26.6 มคก./ลบ.ม.