xs
xsm
sm
md
lg

กองทัพขอความร่วมมืองดเผยแพร่ภาพข้อมูลการปฏิบัติการทางทหาร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจไทยคู่ฟ้า โพสต์ระบุว่า กองทัพขอความร่วมมืองดเผยแพร่ภาพ "ข้อมูลการปฏิบัติการทางทหาร" เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ