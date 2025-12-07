เขมรเปิดฉากยิงที่ภูผาเหล็ก! ทภ.2 แจ้ง 4 จังหวัดอพยพไปศูนย์พักพิง

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยระบุว่า เวลา 14.16 น. ฝ่ายกัมพูชาได้เปิดฉากยิงในพื้นที่บริเวณภูผาเหล็ก-พลาญหินแปดก้อน ส่งผลให้ฝ่ายไทยจำเป็นต้องดำเนินการโต้ตอบ โดยเกิดการยิงปะทะกันอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ฝ่ายกัมพูชาได้เริ่มใช้อาวุธ ปรส. ต่อมาในเวลา 14.50 น. การปะทะได้ยุติลง อย่างไรก็ตาม หน่วยในพื้นที่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอน และมีแนวโน้มที่การปะทะอาจขยายวงกว้าง จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน อำเภอแนวชายแดนของ 4 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ดำเนินการอพยพไปยังศูนย์พักพิงตามแผนอพยพประชาชน เพื่อความปลอดภัย