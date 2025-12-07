ปอศ.จ่อเรียกถกชุดคลี่คลายคดี "นานา" คาดสัปดาห์หน้าชัด "เวย์" เอี่ยวหรือไม่

จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นางไรบีนา อินทชัย หรือ นานา ไรบีนา อายุ 44 ปี ศิลปินดาราชื่อดัง ในข้อหาหลอกชักชวนเพื่อนสนิทและบุคคลในแวดวงบันเทิง ร่วมลงทุนในธุรกิจทิพย์หลายโครงการ จนมีผู้เสียหายสูญเงินรวมกว่า 195 ล้านบาท ต่อมาได้มีผู้เสียหายรายใหม่ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยอ้างว่า ถูกนายปริญญา อินทชัย หรือ เวย์ ไทเทเนียม สามีของนานา ไรบีนา หลอกให้นำเงินไปร่วมลงทุนเทรดหุ้น ทำให้สูญเงินเพิ่มเติมอีกกว่า 50 ล้านบาท นั้น
ล่าสุด พ.ต.อ.นิตติโชติ เพ็ญจำรัส รอง ผบก.ปอศ. เปิดเผยว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงิน และข้อมูลการทำธุรกรรมต่างๆ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทางคดี โดยในวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคมนี้ จะมีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีทั้งหมด เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีในทุกประเด็น หลังการประชุมคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นว่า เวย์ ไทเทเนียม จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดร่วมกับ นานา ไรบีนา หรือไม่ พร้อมยืนยันว่าการดำเนินการของตำรวจยึดพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นหลัก และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เมื่อถามว่า นายปริญญา มีการติดต่อมาหาเจ้าหน้าที่บ้างหรือไม่นั้น พ.ต.อ.นิตติโชติ ตอบว่า มีการประสานผ่านทางทนายความ และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ไม่มีพฤติการณ์หลบเลี่ยงแต่อย่างใด