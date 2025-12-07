ปภ.โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมเพิ่มเติมอีกกว่า 286 ล้านบาท ช่วย 31,858 ครัวเรือน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 แบบเหมาจ่ายในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาท ใน 4 รูปแบบ ดังนี้ 1) ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 2) ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังเกิน 7 วันขึ้นไป 3) ที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน 7 วันขึ้นไป และ 4) ที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัย แต่ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ ติดต่อกันเกิน 7 วันขึ้นไป
สำหรับวันนี้ (7 ธ.ค. 68) เป็นครั้งที่ 7 ของการโอนเงินเยียวยา โดย ปภ. และธนาคารออมสินจะโอนเงินให้แก่ผู้ประสบภัยที่ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว รวม 31,858 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 286,722,000 บาท ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวม 8 จังหวัด ได้แก่ สงขลา (หาดใหญ่) 16,582 ครัวเรือน พัทลุง 5,582 ครัวเรือน อ่างทอง 1,069 ครัวเรือน ปทุมธานี 3,086 ครัวเรือน อุทัยธานี 3,478 ครัวเรือน นครนายก 250 ครัวเรือน ชัยนาท 1,060 ครัวเรือน และพิษณุโลก 751 ครัวเรือน โดยโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน ซึ่งเงินจะโอนเข้าบัญชีผู้ประสบภัยในวันนี้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา โดยตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.68 จนถึงปัจจุบัน ปภ. และธนาคารออมสินได้โอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยใน 9 จังหวัดภาคใต้ ไปแล้วกว่า 652,645 ครัวเรือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,873,805,000 บาท
ปัจจุบัน (7 ธ.ค. 68) ปภ. และธนาคารออมสินได้โอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้ว 6 ครั้ง (1,2,3,4,5,6 ธ.ค.) ใน 8 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย จ.สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสุราษฎร์ธานี รวม 652,645 ครัวเรือน โดยที่ จ.สงขลา 245,076 ครัวเรือน (เฉพาะ อ.หาดใหญ่ 82,905 ครัวเรือน) จ.ตรัง 287 ครัวเรือน จ.นครศรีธรรมราช 215,055 ครัวเรือน จ.นราธิวาส 7,224 ครัวเรือน จ.ปัตตานี 72,105 ครัวเรือน จ.ยะลา 2,423 ครัวเรือน จ.สตูล 25,625 ครัวเรือน และ จ.สุราษฎร์ธานี 1,945 รวม 5,873,805,000 บาท โอนเงินไม่สำเร็จจำนวน 9,538 ครัวเรือน เนื่องจากบัญชีไม่ปกติและอยู่ระหว่างรอการปรับปรุงข้อมูลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุด
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อธนาคารใดก็ได้ เพื่อผูกบัญชีโดยเร็ว เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด และประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝน ปี 2568 ผ่านช่องทาง https://flood68.disaster.go.th/Dashboard/BoardHelpRegister โดยระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ