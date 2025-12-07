ผบช.ภ.1 สอบปากคำ "บิ๊ก-ต้น-ไอซ์" สางคดี "นัทปง"

พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เดินทางมาติดตามความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายณัฐวุฒิ ปงลังกา หรือ นัทปง โดยกล่าวสั้นๆ ก่อนเข้าประชุมว่า ประเด็นต่างๆ อยู่ระหว่างสอบสวน ส่วนการสอบปากคำพยาน 3 คน คือ นางสาวโอ นางสาวออ และนายบิ๊ก ซึ่งอยู่กับนัทปงเป็นกลุ่มสุดท้าย ผ่านมากว่า 3 ชั่วโมง การสอบปากคำยังไม่แล้วเสร็จ
ขณะที่นายต้น พยานอีก 1 คน ที่อยู่ในบ้านวันเกิดเหตุ เข้ามาพบพนักงานสอบสวนแล้ว นายต้นไม่ได้ตอบคำถามนักข่าว แต่เดินเข้าห้องสอบทันที โดยมีพนักงานสอบสวนพานายบิ๊กเดินตามเข้าไป เมื่อนักข่าวถามนายบิ๊ก เรื่องไซยาไนด์ เจ้าตัวมีสีหน้าปกติ และตอบเพียงว่า "ครับ" เท่านั้น
ล่าสุด ไอซ์-สารวัตร กิจพานิช ผู้ประกาศข่าวที่ไปถึงบ้านที่เกิดเหตุเป็นคนแรก เดินทางเข้าให้ปากคำแล้ว ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นผู้สอบปากคำ นายต้น นายบิ๊ก และนายไอซ์ ด้วยตนเอง