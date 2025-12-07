นิด้าโพลเผยคนกรุงส่วนใหญ่ค่อนข้างพอใจการทำงาน "ผู้ว่าฯ ชัชชาติ" ผลงานภาพรวม "ค่อนข้างดี"

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจเรื่อง "3 ปีครึ่ง ผู้ว่าฯ ชัชชาติ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2568 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,000 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการทำงานในรอบ 3 ปีครึ่ง ของ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครต่อการทำงานในรอบ 3 ปีครึ่ง ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ ตัวอย่างร้อยละ 38.75 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 37.20 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 14.15 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 5.25 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 4.65 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
การปรับปรุงและจัดระเบียบทางเท้า เช่น หาบเร่ แผงลอย การจอดยานพาหนะหรือตั้งร้านบนทางเท้า ตัวอย่างร้อยละ 40.70 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 36.70 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 14.80 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 6.20 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 1.60 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
การแก้ไขปัญหาความสะอาด ขยะ ฝุ่นละออง น้ำเสีย ตัวอย่างร้อยละ 40.80 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 32.60 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 19.25 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 6.40 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 0.95 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
การปรับปรุงทัศนียภาพ ถนน ตรอก ซอย ตัวอย่างร้อยละ 40.85 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 32.20 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 18.45 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 6.40 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 2.10 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
การป้องกันอาชญากรรม และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การติดไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ตัวอย่างร้อยละ 39.15 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 32.15 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 18.35 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 6.90 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 3.45 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
การสนับสนุนการกีฬา ตัวอย่างร้อยละ 37.75 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 28.55 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 15.75 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 11.85 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และร้อยละ 6.10 ระบุว่า ไม่ดีเลย
การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน กทม. ตัวอย่างร้อยละ 39.50 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 28.00 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 16.55 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 9.50 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และร้อยละ 6.45 ระบุว่า ไม่ดีเลย
การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตัวอย่างร้อยละ 40.20 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 23.90 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 21.65 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 10.80 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 3.45 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
การปรับปรุงการให้บริการในหน่วยงานของ กทม. ตัวอย่างร้อยละ 40.25 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 21.95 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 18.80 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 10.35 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 8.65 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า เรือ ตัวอย่างร้อยละ 40.10 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 21.80 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 17.15 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 15.00 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และร้อยละ 5.95 ระบุว่า ไม่ดีเลย
การแก้ไขปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข ตัวอย่างร้อยละ 38.60 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 22.60 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 20.95 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 9.85 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และร้อยละ 8.00 ระบุว่า ไม่ดีเลย
การจัดระเบียบการชุมนุม ตัวอย่างร้อยละ 40.25 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 20.60 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 16.95 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล ร้อยละ 16.40 ระบุว่า ไม่ค่อยดี และร้อยละ 5.80 ระบุว่า ไม่ดีเลย
การจัดระเบียบ คนเร่ร่อน คนจรจัด ขอทาน ตัวอย่างร้อยละ 38.80 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 23.65 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 20.35 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 11.00 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 6.20 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
การแก้ไขปัญหาจราจรและรถติด ตัวอย่าง ร้อยละ 41.40 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 26.60 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 16.95 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 11.25 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 3.80 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาการศึกษา แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ตัวอย่างร้อยละ 37.50 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 20.60 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 16.80 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล ร้อยละ 16.60 ระบุว่า ดีมาก และร้อยละ 8.50 ระบุว่า ไม่ดีเลย
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานของ กทม. ตัวอย่างร้อยละ 25.05 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 23.50 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 22.95 ระบุว่า ไม่ดีเลย ร้อยละ 16.25 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และร้อยละ 12.25 ระบุว่า ดีมาก
การแก้ไขปัญหาปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง ตัวอย่างร้อยละ 33.40 ระบุว่า ไม่ค่อยดี รองลงมา ร้อยละ 28.05 ระบุว่า ค่อนข้างดี ร้อยละ 20.20 ระบุว่า ไม่ดีเลย ร้อยละ 9.95 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และร้อยละ 8.40 ระบุว่า ดีมาก
ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความพึงพอใจของคนกรุงเทพมหานครต่อการทำงานในรอบ 3 ปีครึ่ง ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 46.55 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ รองลงมา ร้อยละ 31.85 ระบุว่า พอใจมาก ร้อยละ 14.70 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ ร้อยละ 6.70 ระบุว่า ไม่พอใจเลย และร้อยละ 0.20 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ