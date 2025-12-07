กทม.จัดกิจกรรม "Bike for Mother of the Land" น้อมถวายอาลัย "พระพันปีหลวง"

เมื่อเวลา 07.00 น. นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม "Bike for Mother of the Land น้อมถวายแม่ของแผ่นดิน" พร้อมกล่าวถ้อยคําถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร และภาคประชาชนร่วมกิจกรรม ณ สนามหลวง
รองปลัด กทม. กล่าวถ้อยคําถวายความอาลัย ระบุว่า "ข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร และพสกนิกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม "Bike for Mother of the Land น้อมถวายอาลัยแม่ของแผ่นดิน" ณ ท้องสนามหลวง ในวันนี้ ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยอุสาหะและพระปณิธานอันแน่วแน่ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรทั่วราชอาณาจักร ทรงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมงานหัตถศิลป์ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน พระองค์ทรงเป็นดุจดวงประทีปแห่งแผ่นดิน ผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระกรุณา พระสติปัญญา และพระราชหฤทัยในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อความผาสุกของชาติและประชาชน ตลอดพระชนม์ชีพของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท คุณูปการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์จะสถิตอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย"
ทั้งนี้ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม "Bike for Mother of the Land น้อมถวายอาลัยแม่ของแผ่นดิน" ร่วมกับสำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ (จตุจักร, ลาดพร้าว, บางเขน ดอนเมือง หลักสี่ สายไหม และบางซื่อ) เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยกิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวถวายอาลัย และการแปรขบวนจักรยาน 93 คัน