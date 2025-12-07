เปิดเดินรถไฟสายใต้ถึงชุมทางหาดใหญ่และปาดังเบซาร์แล้ว วันนี้

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รายงานความคืบหน้าการซ่อมแซมทางรถไฟสายใต้ที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ล่าสุด การซ่อมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมเปิดให้บริการเดินรถจากกรุงเทพอภิวัฒน์ถึงชุมทางหาดใหญ่ และจากกรุงเทพอภิวัฒน์ถึงปาดังเบซาร์ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ เปิดเผยว่า หลังระดับน้ำในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ รฟท. ได้ระดมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธา และฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม เข้าตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานบริเวณเส้นทางชุมทางหาดใหญ่ – สุไหงโกลก ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยได้เสริมความมั่นคงคันทาง ปรับปรุงและปรับตั้งราง รวมถึงตรวจสอบระบบอาณัติสัญญาณ และอุปกรณ์ช่วยการเดินรถตลอดแนวเส้นทางให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัย 100% โดยพร้อมเปิดเดินรถในเส้นทางสายใต้จากกรุงเทพอภิวัฒน์ถึงชุมทางหาดใหญ่ และจากกรุงเทพอภิวัฒน์ถึงปาดังเบซาร์ ดังนี้
1. ขบวนรถทางไกลที่เปิดเดินรถตามปกติ จำนวน 4 ขบวน
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31/32 (กรุงเทพอภิวัฒน์-ชุมทางหาดใหญ่-กรุงเทพอภิวัฒน์) )
*** ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31 จะออกจากสถานีต้นทางในวันที่ 7 ธันวาคม 2568 ***
*** ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 32 จะออกจากสถานีต้นทางในวันที่ 8 ธันวาคม 2568 ***
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 45/46 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - ปาดังเบซาร์ - กรุงเทพอภิวัฒน์)
*** ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 45 จะออกจากสถานีต้นทางในวันที่ 7 ธันวาคม 2568 ***
*** ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 46 จะออกจากสถานีต้นทางในวันที่ 8 ธันวาคม 2568 ***
2. ขบวนรถที่ปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง - ปลายทางเพิ่มเติม จำนวน 8 ขบวน
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37/38 (กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุไหงโกลก - กรุงเทพอภิวัฒน์) ปรับเปลี่ยนเส้นทางให้บริการเป็น กรุงเทพอภิวัฒน์ – ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพอภิวัฒน์ (ไม่มีขนถ่าย)
*** ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37 จะออกจากสถานีต้นทางในวันที่ 7 ธันวาคม 2568 ***
*** ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 38 จะออกจากสถานีต้นทางในวันที่ 8 ธันวาคม 2568 ***
- ขบวนรถเร็วที่ 169/170 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - ยะลา - กรุงเทพอภิวัฒน์) ปรับเปลี่ยนเส้นทางให้บริการเป็น กรุงเทพอภิวัฒน์ - ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพอภิวัฒน์ (ไม่มีขนถ่าย)
*** ขบวนรถเร็วที่ 169 จะออกจากสถานีต้นทางในวันที่ 7 ธันวาคม 2568 ***
*** ขบวนรถเร็วที่ 170 จะออกจากสถานีต้นทางในวันที่ 8 ธันวาคม 2568 ***
- ขบวนรถเร็วที่ 171/172 (กรุงเทพอภิวัฒน์-สุไหงโกลก-กรุงเทพอภิวัฒน์) ปรับเปลี่ยนเส้นทางให้บริการเป็น กรุงเทพอภิวัฒน์ - ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพอภิวัฒน์ (ไม่มีขนถ่าย)
*** ขบวนรถเร็วที่ 171 จะออกจากสถานีต้นทางในวันที่ 7 ธันวาคม 2568 ***
*** ขบวนรถเร็วที่ 172 จะออกจากสถานีต้นทางในวันที่ 8 ธันวาคม 2568 ***
- ขบวนรถสินค้าห่อวัตถุด่วนที่ 985/986 กรุงเทพ(หัวลำโพง)-สุไหงโกลก-กรุงเทพ(หัวลำโพง) ปรับเปลี่ยนเส้นทางให้บริการเป็น กรุงเทพ(หัวลำโพง) - ชุมทางหาดใหญ่ - กรุงเทพ(หัวลำโพง)
*** ขบวนรถสินค้าห่อวัตถุด่วนที่ 985 จะออกจากสถานีต้นทางในวันที่ 7 ธันวาคม 2568 ***
*** ขบวนรถสินค้าห่อวัตถุด่วนที่ 986 จะออกจากสถานีต้นทางในวันที่ 8 ธันวาคม 2568 ***
3. ขบวนรถท้องถิ่นที่เปิดเดินรถตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2568 จำนวน 8 ขบวน
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 445/446 (ชุมพร – ชุมทางหาดใหญ่ – ชุมพร)
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 453/454 (ยะลา – สุไหงโกลก - ยะลา)
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 947/948 (ชุมทางหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ – ชุมทางหาดใหญ่)
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 949/950 (ชุมทางหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ – ชุมทางหาดใหญ่)
4. ขบวนรถท้องถิ่นที่ปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง - ปลายทาง ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2568 จำนวน 8 ขบวน
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 463/464 (พัทลุง – สุไหงโกลก – พัทลุง) ปรับเปลี่ยนเส้นทางให้บริการเป็น พัทลุง - ชุมทางหาดใหญ่ – พัทลุง
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 447/448 (สุราษฎร์ธานี – สุไหงโกลก – สุราษฎร์ธานี) ปรับเปลี่ยนเป็น (สุราษฎร์ธานี – ชุมทางหาดใหญ่ – สุราษฎร์ธานี)
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451(นครศรีธรรมราช – สุไหงโกลก ) มีเดินขบวน 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 (นครศรีธรรมราช-ชุมทางหาดใหญ่ ) ช่วงที่ 2 (ยะลา-สุไหงโกลก)
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 452 (สุไหงโกลก - นครศรีธรรมราช) มีเดินขบวน 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 (สุไหงโกลก - ยะลา ) ช่วงที่ 2 (ชุมทางหาดใหญ่-นครศรีธรรมราช)
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 455 (นครศรีธรรมราช - ยะลา) ปรับเปลี่ยนเป็น (นครศรีธรรมราช - ชุมทางหาดใหญ่)
อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯ คาดว่าจะซ่อมแซมเส้นทางรถไฟช่วงยะลา สุไหงโกลก และปาดังเบซาร์ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์และสามารถเปิดให้ขบวนรถสายใต้ได้เต็มระบบได้ ภายในในวันที่ 14 ธันวาคม 2568
พร้อมกันนี้ การรถไฟฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้ ทั้งนี้ หากประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าบนเส้นทางที่ได้รับผลกระทบ ไม่ประสงค์เดินทาง สามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคาที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบข้อมูลเดินรถก่อนวางแผนการเดินทางผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของ รฟท. และตรวจสอบเวลา–ตำแหน่งขบวนรถแบบเรียลไทม์ได้ที่ https://ttsview.railway.co.th/v3/floodingNST/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง