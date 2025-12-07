"เทพไท" ชี้เป้า 4 ประเด็น จี้เพื่อไทยยื่นซักฟอกน็อก "รบ.อนุทิน"

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "เทพไท – คุยการเมือง" ในหัวข้อ "ชี้เป้า ซักฟอก อนุทิน" โดยระบุว่า
ผมเห็นข่าวที่นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้กล่าวปราศรัยหาเสียงที่จังหวัดลำพูน ซึ่งได้ปราศรัยตอนหนึ่งว่า "พรรคเพื่อไทยไม่กลัวยุบสภา และพร้อมเลือกตั้งทันที เราอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างเต็มที่ และพร้อมให้ประชาชนตัดสินใจในคูหาเลือกตั้ง"
คำปราศรัยของนายจุลพันธ์ ประกาศว่า พรรคเพื่อไทยจะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแน่นอน และไม่กลัวการยุบสภา แต่ที่สังคมสงสัยก็คือ พรรคเพื่อไทยประกาศมาโดยตลอดว่าจะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้ ตามมาตรา 151 และมีแนวโน้มว่าจะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจทันทีเมื่อเปิดสมัยประชุมสามัญคือวันที่ 12 ธันวาคม 2568 จนนายอนุทิน ได้ส่งสัญญาณไปยังพรรคร่วมรัฐบาลให้เตรียมพร้อม
แต่ล่าสุดก็เกิดอาการละล้าละลังของพรรคเพื่อไทย ว่าจะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในวันไหนกันแน่ แต่คนในพรรคเพื่อไทยยังยืนกรานว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอน ซึ่งสังคมต้องการความชัดเจนว่า จะยื่นเมื่อไหร่ เพราะประเด็นของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ มีมากมายหลายประเด็น
สำหรับผมในฐานะผู้สังเกตการณ์ทางการเมืองเห็นว่า ประเด็นที่พรรคเพื่อไทยเคยนำเสนอการอภิปรายไม่ไว้วางใจประมาณ 7 ประเด็น ซึ่งมีหลายประเด็นที่เป็นประเด็นเก่า แต่สำหรับผมเห็นว่า มีอยู่ 4 ประเด็นเท่านั้น ที่พรรคเพื่อไทยสามารถจะนำมาเป็นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ และเป็นหมัดน็อกรัฐบาลอนุทินได้ นั่นก็คือ
1. เรื่องความล้มเหลวในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา ที่สังคมคาดหวังว่ารัฐบาลอนุทินสามารถจะแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชา ได้มากกว่ารัฐบาลของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร และสามารถจะแก้ปัญหาความขัดแย้งให้ยุติได้อย่างเบ็ดเสร็จ แต่ในที่สุดก็ยังมีปัญหาความขัดแย้งดำรงอยู่ ถึงขั้นมีการฉีกปฏิญญาสันติภาพ ที่ได้ลงนามกันที่ประเทศมาเลเซีย
2. เรื่องความล้มเหลวในการแก้ปัญหาน้ำท่วม อำเภอหาดใหญ่ ซึ่งสร้างความเสียหายมากมาย รวมไปถึงความล้มเหลวในการแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้อีก 8 จังหวัด จนถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคกลาง ที่ประชาชนยังรับชะตากรรมแช่น้ำอยู่เป็นเวลา 4-5 เดือนแล้ว
3. เรื่องการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ ซึ่งรัฐบาลทำงานล่าช้า ไม่มีความคืบหน้า ทั้งที่เรื่องแก๊งสแกมเมอร์ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้าทำงานใหม่ๆ ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เกาหลีใต้ ฮ่องกง สิงคโปร์ได้ยึดทรัพย์แก๊งสแกมเมอร์มานานแล้ว
แต่ประเทศไทยเพิ่งประกาศอายัดทรัพย์หรือยึดทรัพย์แก๊งสแกมเมอร์เมื่อเร็วๆ นี้ และยังมีภาพหลุด ภาพปล่อย ที่บุคคลสำคัญในรัฐบาลชุดนี้เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ด้วย
4. เรื่องการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ซึ่งเป็นการโยกย้ายที่ทำลายระบบคุณธรรม สามารถนำมาอภิปรายได้ เพราะเป็นการโยกย้ายที่เอื้อต่อการเลือกตั้ง และหวังผลประโยชน์ทางการเมือง ตั้งแต่ระดับรองปลัดกระทรวง อธิบดี จนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ รวมแล้ว หลายร้อยตำแหน่ง
พรรคเพื่อไทยไม่จำเป็นต้องไปเตรียมประเด็นที่จะนำมาอภิปรายรัฐบาลอนุทิน มากนัก เพราะระยะเวลาการทำงานของรัฐบาลชุดนี้มีเพียง 2 เดือนเท่านั้น ถ้าหากจะเปิดอภิปรายจริงๆ ใช้ 4 ประเด็นที่นำเสนอ เชื่อว่าสามารถที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอนุทินได้แน่นอน ขอเพียงแต่พรรคเพื่อไทยกล้ายื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจเท่านั้นเอง