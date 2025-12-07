xs
ตำรวจเตรียมเรียก "เวย์ ไทเทเนียม" เข้ารับทราบข้อกล่าวหา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ.เปิดเผยว่า ตำรวจเตรียมออกหมายเรียกนายปริญญา อินทชัย หรือ เวย์ ไทเทเนียม เข้ารับทราบข้อกล่าวหาต้นสัปดาห์หน้า จากกรณีตำรวจ กก.4 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม น.ส.ไรบีนา อินทชัย หรือ นานา ไรบีนา อายุ 45 ปี ศิลปินดาราชื่อดัง ผู้ต้องหาในคดีหลอกชักชวนกลุ่มเพื่อนสนิท และคนในแวดวงบันเทิง ลงทุนธุรกิจทิพย์ต่างๆ จนสูญเงินรวมกันกว่า 195 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้เสียหายรายอื่นมาแจ้งความเพิ่มแต่อย่างใด ทั้งในส่วนของ น.ส.ไรบีนา และ นายปริญญา ยังคงมีแค่กลุ่มผู้เสียหายเดิมที่มาแจ้งความไปแล้วก่อนหน้านี้เท่านั้น

สำหรับในส่วนของนายปริญญา มีผู้เสียหายมาแจ้งเพียงแค่รายเดียว โดยเป็นคดีฉ้อโกงทรัพย์ ไม่ได้เข้าข่ายข้อหา พ.ร.ก.การกู้ยืมเงิน อันเป็นการฉ้อโกงประชาชน ทั้งนี้ ตนได้สั่งการให้ พ.ต.อ.จำนาญ จันทร์เทศ ผกก.4.บก.ปอศ.และชุดทำงาน ทำรายงานการสืบสวนมาประกอบสำนวนในคดีฉ้อโกงทรัพย์แล้ว โดยในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม จะให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกนายปริญญา ให้มาพบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา

ส่วนหลังจากออกหมายเรียกครั้งแรกแล้ว ผู้ต้องหาจะเข้ามาพบพนักงานสอบสวนหรือไม่ ต้องดูกันอีกที ซึ่งในส่วนนี้ได้ประสานกับทนายความของนายปริญญา ไปแล้ว แต่ถ้ายังคงไม่เข้ามาพบตามกำหนดนัดหมาย 7 วัน ก็จะมีการออกหมายเรียกครั้งที่ 2 หากยังไม่มาพบอีก ตำรวจมีขั้นตอนการดำเนินการไว้อยู่แล้ว