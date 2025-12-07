ตำรวจเตรียมเรียก "เวย์ ไทเทเนียม" เข้ารับทราบข้อกล่าวหา

พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ.เปิดเผยว่า ตำรวจเตรียมออกหมายเรียกนายปริญญา อินทชัย หรือ เวย์ ไทเทเนียม เข้ารับทราบข้อกล่าวหาต้นสัปดาห์หน้า จากกรณีตำรวจ กก.4 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม น.ส.ไรบีนา อินทชัย หรือ นานา ไรบีนา อายุ 45 ปี ศิลปินดาราชื่อดัง ผู้ต้องหาในคดีหลอกชักชวนกลุ่มเพื่อนสนิท และคนในแวดวงบันเทิง ลงทุนธุรกิจทิพย์ต่างๆ จนสูญเงินรวมกันกว่า 195 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้เสียหายรายอื่นมาแจ้งความเพิ่มแต่อย่างใด ทั้งในส่วนของ น.ส.ไรบีนา และ นายปริญญา ยังคงมีแค่กลุ่มผู้เสียหายเดิมที่มาแจ้งความไปแล้วก่อนหน้านี้เท่านั้น
สำหรับในส่วนของนายปริญญา มีผู้เสียหายมาแจ้งเพียงแค่รายเดียว โดยเป็นคดีฉ้อโกงทรัพย์ ไม่ได้เข้าข่ายข้อหา พ.ร.ก.การกู้ยืมเงิน อันเป็นการฉ้อโกงประชาชน ทั้งนี้ ตนได้สั่งการให้ พ.ต.อ.จำนาญ จันทร์เทศ ผกก.4.บก.ปอศ.และชุดทำงาน ทำรายงานการสืบสวนมาประกอบสำนวนในคดีฉ้อโกงทรัพย์แล้ว โดยในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม จะให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกนายปริญญา ให้มาพบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
ส่วนหลังจากออกหมายเรียกครั้งแรกแล้ว ผู้ต้องหาจะเข้ามาพบพนักงานสอบสวนหรือไม่ ต้องดูกันอีกที ซึ่งในส่วนนี้ได้ประสานกับทนายความของนายปริญญา ไปแล้ว แต่ถ้ายังคงไม่เข้ามาพบตามกำหนดนัดหมาย 7 วัน ก็จะมีการออกหมายเรียกครั้งที่ 2 หากยังไม่มาพบอีก ตำรวจมีขั้นตอนการดำเนินการไว้อยู่แล้ว